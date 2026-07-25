В Горском микрорайоне в Новосибирске снова провалился грунт. Фото: Предоставлено Светланой Комраковой

В Горском микрорайоне Новосибирска снова провалился грунт. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Провал образовался примерно в 300 метрах от места, где ранее устраняли крупную коммунальную аварию.

- Как сообщили в городской администрации, провал находится возле дома №10 на улице Стартовой. По предварительной информации, причиной его появления стал дефект ливневой канализации, - сообщили в группе.

На место уже выехали представители муниципалитета для оценки ситуации и организации дальнейших работ. Опасный участок огородили металлической сеткой.

В мэрии подчеркнули, что ситуацию держат на контроле специалисты районной администрации и городских служб. После обследования будет принято решение о сроках и способах устранения провала.

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