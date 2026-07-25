В Новосибирской области за два года 21 подростка привлекли за диверсии.

В Новосибирской области за последние два года к ответственности за диверсии привлекли 21 несовершеннолетнего. За этот период следователи возбудили шесть уголовных дел, при этом четыре из них — в первом квартале 2026 года.

Как отмечают в Следственном комитете, диверсия относится к категории особо тяжких преступлений. В зависимости от обстоятельств виновным, в том числе несовершеннолетним, может грозить до 10 лет лишения свободы.

Чаще всего фигурантами таких дел становятся подростки 15–16 лет, однако среди привлеченных есть и 17-летние, а также дети младше 15 лет. К ответственности привлекались как юноши, так и девушки.

Для профилактики подобных преступлений сотрудники СК проводят встречи со школьниками, где рассказывают о правовых последствиях участия в противоправной деятельности и предупреждают о попытках вовлечения подростков в преступления через интернет. Кроме того, с осени 2025 года возраст уголовной ответственности за диверсии в России снижен до 14 лет, а наказание за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную и террористическую деятельность ужесточено.

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