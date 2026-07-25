В Новосибирской области усилили контроль за пожарами в лесах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона 2026 года произошло 48 лесных пожаров. Сейчас действующих крупных возгораний нет, однако из-за жары, высокой пожарной опасности и смога от лесных пожаров в соседних регионах риски сохраняются как минимум до конца августа.

— Для контроля за ситуацией в регионе используют четырехуровневую систему мониторинга, включающую видеонаблюдение, наземное и авиационное патрулирование, а также космический контроль. Лесную охрану обеспечивают 35 камер «Лесохранитель», до конца года их число увеличат до 54, — сообщил в своих соцсетях губернатор региона Андрей Травников.

Особое внимание уделяется беспилотной авиации. В распоряжении региона находятся 12 дронов «Геоскан» с тепловизорами, способными обнаруживать скрытые очаги возгорания даже в густом дыму. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» закуплены новая лесопатрульная и грузовая техника, а также оборудование для восстановления лесов.

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