В Новосибирске через МФЦ начали выдавать водительские удостоверения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Новосибирской области теперь могут получить водительские удостоверения при замене, утрате или хищении быстрее установленного регламентом срока. Это стало возможным благодаря электронному взаимодействию между МФЦ и Госавтоинспекцией региона.

— С 21 июля 2025 года при поддержке Министерства цифрового развития Новосибирской области государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений предоставляется в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Благодаря этому срок изготовления водительских удостоверений при замене, утрате или хищении сократился с предусмотренных регламентом 15 дней до 5–8 дней.

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