В пригороде Новосибирска устраняют последствия повреждения кабеля

Электроснабжение обещают восстановить к 15.00. Фото: Россети Новосибирск

В поселке Октябрьский под Новосибирском восстанавливают электроснабжение после повреждения кабельной линии. Об этом сообщили «Россети Новосибирск».

— Кабель был порван сразу в нескольких местах во время несогласованных земляных работ, проводившихся в охранной зоне. После происшествия подрядчики покинули место работ. В результате аварии без электричества остались жители частного сектора и коттеджных поселков, — сообщили в компании.

На месте работают четыре аварийные бригады, около 15 специалистов и спецтехника, включая электротехническую лабораторию. Энергетики уже определили места повреждений и приступили к замене поврежденных участков кабеля.

Для временного электроснабжения потребителей компания задействовала дизельные генераторы. Один из них уже подключен, что позволило восстановить подачу электроэнергии примерно для 30% жителей. Второй генератор должен прибыть в ближайшее время.

Полностью восстановить электроснабжение планируется к 15:00.

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