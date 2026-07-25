Два флюорографа в поликлинике новосибирского Академгородка обновят по нацпроекту. Фото: Алексей ФОКИН.

Консультативно-диагностическая поликлиника № 2 в Академгородке получит два новых цифровых флюорографа. Современное оборудование поступит в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и заменит аппараты, которые полностью или почти полностью выработали свой ресурс, сообщили в региональном минздраве.

— Новые флюорографы установят в подразделениях на улице Русской, 37 и Морском проспекте, 25. Аппарат на улице Русской уже выведен из эксплуатации из-за полного износа, сейчас там готовят кабинет к монтажу нового оборудования. Второй флюорограф пока продолжает работать, а ремонт помещения для его замены начнется позже, — рассказала главный врач учреждения Лилия Копылова

Перед установкой новой техники в кабинетах обновят рентгенозащиту. На улице Русской появится флюорограф закрытого типа, а на Морском проспекте — открытого. Такой формат сохранит привычный для пациентов порядок прохождения обследований.

Новые цифровые аппараты отличаются низкой лучевой нагрузкой, высокой скоростью работы и качественными снимками. Их будут использовать как для профилактических обследований, так и для диагностики заболеваний.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX