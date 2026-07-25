Из пожара на улице Титова в Новосибирске спасли двоих детей

Из пожара на улице Титова в Новосибирске спасли двоих человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировали 8 пожаров. Сотрудники экстренных служб спасли из огня двух человек.

— Один из пожаров произошел в десятиэтажном доме на улице Титова в Новосибирске. Возгорание возникло в квартире на первом этаже. До прибытия пожарных жилье самостоятельно покинули взрослый и двое маленьких детей. Детей с легким отравлением продуктами горения доставили в больницу, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из-за сильного задымления дым быстро распространился по подъезду. Спасатели МЧС вывели из квартиры на четвертом этаже еще двух человек с помощью специальных спасательных устройств. Огонь, охвативший площадь около пяти квадратных метров, удалось потушить за семь минут. В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников и четыре единицы техники, включая автолестницу.

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