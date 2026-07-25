В Новосибирске День Крещения Руси отметят крестным ходом.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 26 июля отметят День Крещения Руси. Основными площадками праздника станут Троице-Владимирский собор и Троицкий сквер. Хотя День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля, в Новосибирской епархии праздничные мероприятия в 2026 году решили провести заранее.
- Праздничные события начнутся в 9:30 с богослужения во Владимирском храме Троице-Владимирского собора. После службы состоятся молебен и крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, расположенному в Троицком сквере, - сообщают в мэрии.
С 12:00 в сквере начнется концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирска. Гости также смогут посетить выставку изделий мастеров народных художественных промыслов. Вход на мероприятия свободный.
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