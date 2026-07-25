В Новосибирске День Крещения Руси отметят крестным ходом. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 26 июля отметят День Крещения Руси. Основными площадками праздника станут Троице-Владимирский собор и Троицкий сквер. Хотя День Крещения Руси ежегодно отмечается 28 июля, в Новосибирской епархии праздничные мероприятия в 2026 году решили провести заранее.

- Праздничные события начнутся в 9:30 с богослужения во Владимирском храме Троице-Владимирского собора. После службы состоятся молебен и крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, расположенному в Троицком сквере, - сообщают в мэрии.

С 12:00 в сквере начнется концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирска. Гости также смогут посетить выставку изделий мастеров народных художественных промыслов. Вход на мероприятия свободный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX