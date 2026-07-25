В Новосибирске на Ипподромской магистрали начали капитальный ремонт

На Ипподромской магистрали начали капитальный ремонт после обрушения. Фото: Мэрия Новосибирска

На Ипподромской магистрали начался капитальный ремонт подпорной стены и участка дороги, пострадавших после обрушения конструкции в апреле 2025 года. После выполнения экстренных противоаварийных мероприятий специалисты приступили к полноценному восстановлению объекта, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— По муниципальному контракту, подписанному в июне 2026 года, будет полностью реконструирован участок магистрали от улицы Писарева до улицы Гоголя. Проект предусматривает комплексное укрепление склона и восстановление дорожной инфраструктуры. В ходе работ демонтируют повреждённые конструкции, возведут новые монолитные железобетонные подпорные стены с контрфорсами, усилят фундамент, смонтируют современную дренажную систему. Также специалисты сформируют новое земляное полотно, уложат асфальтовое покрытие и установят ограждения и бордюрный камень, — сообщил мэр.

Подрядчик уже завершил разработку котлована и подготовительные бетонные работы. Сейчас ведётся армирование и бетонирование фундамента на месте обрушения. Завершить капитальный ремонт планируется раньше установленного срока — до конца 2026 года.

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