В Новосибирске ожидаются дождливые выходные 25 и 26 июля. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирска обещают дождливые выходные. По прогнозу Западно- Сибирского управления гидрометцентра, 25 и 26 июля в городе ожидается тёплая, но неустойчивая погода с осадками.

В субботу, 25 июля, ночью преимущественно без осадков, однако в первой половине ночи местами возможны кратковременный дождь и гроза. Днём синоптики прогнозируют местами небольшой дождь и грозу. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днём — +25…+27 градусов.

В воскресенье, 26 июля, характер погоды существенно не изменится. По данным гидрометцентра, местами вновь ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днём воздух прогреется до +25…+27 градусов.

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