Дачников приглашают оценить редкие сорта томатов в Новосибирске

В Новосибирске 29 и 30 июля в парке «Берёзовая роща» пройдёт выставка «Дары жаркого лета – томаты и цветы». Организатором мероприятия выступает павильон «Дачная академия». Вход для посетителей будет бесплатным.
Гостям представят разнообразные сорта томатов, семена и декоративные растения. Кроме того, специалисты расскажут о выращивании овощных и цветочных культур и ответят на вопросы посетителей.
Отдельная экспозиция будет посвящена цветам. На ней можно будет увидеть различные сорта флоксов, лилий и лилейников, а также цветочные композиции.
Выставка будет работать с 10:00 до 19:00. Все желающие смогут приобрести посадочный материал декоративных растений.
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