В новосибирском Академгородке создают «Медиапарк Сибирь»

В Академгородке появится «Медиапарк Сибирь». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Академгородке строят «Медиапарк Сибирь» – комплекс студий площадью 2 тысячи квадратных метров. Руководитель кластера креативных индустрий Академпарка Лада Юрченко рассказала «Навигатору», что главная задача – собрать технологии, оборудование и специалистов для современного кинопроизводства.

Одна из студий получит цифровые экраны, на которых создают декорации целиком. Такая технология есть только на двух студиях в стране, третьей станет студия в Академпарке. Цилиндр диаметром 30 метров и высотой 8 метров позволит использовать плавающие камеры для реалистичной картинки.

«Медиапарк Сибирь» будет работать по трем направлениям: кино, анимация и видео-арт. Также планируют привлекать компании, которые занимаются саунд-дизайном, светом и монтажом. Особый упор хотят сделать на внедрение ИИ в мультипликацию.

С 2025 года кластер работает как киноофис: помогает съемочным группам организовывать съемки в Академгородке и за его пределами, поддерживает научное документальное и художественное кино. Кроме того, развивают видеоигры, дополненную реальность, цифровой туризм и образовательный контент.

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