Инфекционист Мухина: «Дачники могут заразиться туляремией от грызунов»

Врач предупредила россиян о туляремии в дачный сезон. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врач-инфекционист Марият Мухина предупредила россиян об опасности туляремии в дачный сезон. Эту инфекцию переносят дикие грызуны, зайцы, иксодовые клещи и слепни-златоглазики. Возбудитель – грамположительная бактерия, которая способна долго жить внутри клеток человека. Заразиться можно не только через укус, но и при контакте с кожей или слизистыми, а также через фекалии животных. Бактерия проникает в организм через ссадины и порезы, при стирке одежды, через грязную воду или еду, а также воздушно-капельным путем. Об этом пишет «Абзац».

Симптомы болезни бывают разными. Это могут быть язвочки на коже, болезненные лимфоузлы, конъюнктивит, воспаление ротоглотки или пневмония. Самая опасная форма — тифоподобная: высокая температура, слабость, головная боль и заторможенность. Инкубационный период обычно длится от трех до пяти дней, но иногда до двух недель. При подозрении на туляремию нужно сразу обратиться к врачу, самолечение опасно.

Для защиты доктор советует носить закрытую одежду, перчатки и очки, использовать репелленты от насекомых. Любые ранки стоит обрабатывать антисептиками, а еду и воду перед употреблением обязательно кипятить или пастеризовать.

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