Школьник из Новосибирска Дмитрий Кольтюгин снимет репортаж на Северном полюсе

Новосибирский школьник отправится к Северному полюсу на ледоколе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьник из Новосибирска Дмитрий Кольтюгин в августе 2026 года отправится в арктическую экспедицию «Ледокол знаний». Подросток пройдет маршрут на атомном ледоколе «50 лет Победы» по схеме Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Об этом пишет «Горсайт».

Чтобы попасть в число участников, Дмитрий прошел несколько конкурсных этапов. Он участвовал в онлайн-викторинах, решал тематические задания, посещал вебинары с экспертами, готовил публикации об атомной отрасли и записывал видео на английском языке.

Финальным испытанием стала защита проекта по ядерной медицине. За десять дней школьник подготовил презентацию о применении этого метода в лечении онкологических заболеваний. После выступления и блиц-опроса он набрал максимальное количество баллов. Его команда также представила проект образовательной платформы для будущих специалистов атомной отрасли.

- Это была самая сложная работа в моей жизни. Когда я узнал о победе, то сначала не поверил, потому что раньше уже участвовал в конкурсе, но не смог пройти в финал, - рассказал Дмитрий.

За победу школьнику вручили флаг Новосибирской области. Его Дмитрий планирует установить на Северном полюсе.

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