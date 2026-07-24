В Улан-Удэ жители пожаловались на туалет стройки в 14 метрах от дома

В Улан-Удэ проверили стройку после жалобы на туалет у жилого дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители дома № 3 на улице Конечной в Улан-Удэ пожаловались на санитарное состояние строительной площадки рядом с их жильем. По словам горожан, застройщик установил туалет для рабочих примерно в 14 метрах от дома. В июле из-за жары неприятный запах усилился, а рядом с жилым зданием появилось много зеленых мух. Об этом пишет газета «Номер один».

С жалобой председатель совета дома обратилась в Управление Роспотребнадзора по Бурятии и Забайкальское межрегиональное управление Росприроднадзора. Жители указали, что строительные нормы предусматривают расстояние не менее 20 метров от туалетов до жилых домов и детских площадок.

- Расстояние от дома до туалета составляет 14 метров. Из-за запаха и насекомых жители не могут нормально открывать окна, - говорится в обращении жильцов.

По словам горожан, 2 июня они вместе с представителями администрации Октябрьского района уже обращались к застройщику. Представитель компании пообещал убрать конструкцию, однако спустя несколько дней туалет остался на прежнем месте.

Роспотребнадзор направил обращение жителей в Госстройжилнадзор Бурятии. Ведомство провело выездную проверку на объекте и выявило нарушения требований проектной документации. Ответственного сотрудника организации обещали привлечь к административной ответственности, а компании должны выдать предписание.

Росприроднадзор также провел контрольное мероприятие без взаимодействия с застройщиком. По итогам фирме объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX