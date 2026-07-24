Треть новосибирских водителей регулярно нарушает ПДД

86% новосибирцев считают, что хорошо знают ПДД. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики опросили 1100 водителей из городов-миллионников, в том числе из Новосибирска. Выяснилось: 86% автомобилистов уверены, что хорошо знают правила дорожного движения. Однако 33% признались, что нарушают ПДД неоднократно. Еще 20% хотя бы раз нарушали за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод».

Главные причины нарушений – спешка и уверенность в безнаказанности (по 80% опрошенных). На невнимательность указали 60% респондентов. Среди тех, кто нарушал, 62% сослались на сложную или неочевидную организацию движения. Половина подстроились под поток автомобилей, 37% оправдались плохой погодой или желанием избежать ДТП.

Финансовые последствия для большинства оказались небольшими: 75% нарушителей выплатили штрафов менее чем на 5 тысяч рублей за год. Самое частое нарушение – превышение скорости. Штрафы за разметку, непристегнутый ремень или проезд на красный получали по 14% водителей. При этом почти половина опрошенных (46%) заявили, что за год не попадали ни в какие аварийные ситуации.

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