Почти 20 тысяч иностранцев работают по патентам в Новосибирской области

Налог для иностранных работников в Новосибирской области повысился на 22%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с 1 января 2026 года вырос налог для иностранных граждан, которые работают по патенту. Сумма фиксированного авансового платежа по НДФЛ теперь составляет 11 289,40 рублей в месяц. Соответствующий закон приняли в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В регионе патенты оформили почти 20 тысяч мигрантов. Благодаря увеличению ставки поступления в бюджет от этого налога за 2026 год выросли на 22% по сравнению с прошлым периодом.

Уплата налога позволяет продлить срок действия патента – до 12 месяцев. После этого иностранный гражданин может переоформить документ, не выезжая из России.

УВМ ГУ МВД по Новосибирской области напоминает работодателям: если компания или частное лицо нанимает иностранца, нужно в течение трех рабочих дней подать уведомление о заключении или расторжении трудового договора. Это касается всех категорий иностранных работников.

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