Лежащая в больнице новосибирская таксистка подарила розы пациентам

Таксистка из Новосибирска раздала розы пациенткам больницы. Фото: Людмила Ожанская

Известная в Новосибирске таксистка Людмила Ожанская раздала розы пациенткам больницы. Она сама находится на лечении в неврологическом отделении. Как рассказала женщина КП-Новосибирск, за время болезни ей дарили букеты несколько раз. Один из них – большой букет красных роз.

Людмила попросила разрешения у дарителей и прошла по женским палатам. Она вручила по цветку другим больным и сотрудникам отделения.

- Я порадовала все неврологическое отделение. Бабушки были счастливые, радостные, столько улыбок, - поделилась таксистка.

Она отметила, что получает огромное удовольствие от того, что может сделать приятное другим людям.

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