На Бугринской косе в Новосибирске спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

В Новосибирске спасли выпившего мужчину на Бугринской косе. Фото: спасатели МАСС

На Бугринской косе в Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы предотвратили гибель 40-летнего мужчины. Во время дежурства они заметили, что один из пловцов рядом с группой спортсменов двигается неуверенно и хаотично. Течение стало быстро уносить его на судовой ход, где ходят катера и образуются воронки. Спасатели мгновенно среагировали: подплыли на катере, подняли мужчину на борт и доставили на берег. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Выяснилось, что спасенный мужчина находился в легкой степени алкогольного опьянения. Он не справлялся с течением, и без оперативных действий спасателей заплыв мог закончиться трагедией.

Специалисты МАСС напоминают: не заходите в воду в нетрезвом виде, не заплывайте за буйки и на судовой ход. Купаться рекомендуется только в разрешенных местах.

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