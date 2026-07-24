В Новосибирской области расширили программу помощи детям-инвалидам

К реабилитации детей-инвалидов в Новосибирской области подключились НКО. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирской области расширили состав участников федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. К работе подключились профильные некоммерческие организации. Теперь семьи смогут выбирать поставщика услуг среди государственных, муниципальных и негосударственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В начале года помощь детям в рамках проекта оказывали три государственных учреждения и один муниципальный центр. НКО должны пройти отбор, подтвердить наличие лицензии, оборудования и квалифицированных специалистов.

- Подключение НКО расширяет географию помощи и дает семьям возможность выбирать удобную организацию, - отметила начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства регионального министерства труда и социального развития Татьяна Хомченко.

При установлении инвалидности семья получает электронный сертификат. Его можно использовать в любой аккредитованной организации, которая участвует в проекте. Сейчас помощью охвачены 55 детей: 23 ребенка проходят программы, еще 32 уже завершили занятия. Специалисты отмечают у участников положительную динамику. У детей развиваются бытовые и коммуникативные навыки, повышается самостоятельность и уверенность в себе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX