В Новосибирской области расширили программу помощи детям-инвалидам

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
В Новосибирской области расширили состав участников федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. К работе подключились профильные некоммерческие организации. Теперь семьи смогут выбирать поставщика услуг среди государственных, муниципальных и негосударственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
В начале года помощь детям в рамках проекта оказывали три государственных учреждения и один муниципальный центр. НКО должны пройти отбор, подтвердить наличие лицензии, оборудования и квалифицированных специалистов.
- Подключение НКО расширяет географию помощи и дает семьям возможность выбирать удобную организацию, - отметила начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства регионального министерства труда и социального развития Татьяна Хомченко.
При установлении инвалидности семья получает электронный сертификат. Его можно использовать в любой аккредитованной организации, которая участвует в проекте. Сейчас помощью охвачены 55 детей: 23 ребенка проходят программы, еще 32 уже завершили занятия. Специалисты отмечают у участников положительную динамику. У детей развиваются бытовые и коммуникативные навыки, повышается самостоятельность и уверенность в себе.
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