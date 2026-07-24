Корпус лицея №113 в Новосибирске достроят к лету 2027 года

В Новосибирске продолжается строительство нового корпуса лицея №113 на улице Бориса Богаткова. Готовность объекта составляет 60%. Завершить все работы планируется летом 2027 года. Строительство идет в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом в своем канале в МАКС написал мэр Максим Кудрявцев.
Новое здание будет четырехэтажным и разделено на три функциональных блока. В одном разместится концертный актовый зал, в другом – полноценный спортивный комплекс. Третий блок отведут под учебные классы. Корпус предназначен для учеников среднего и старшего звена, а начальные классы останутся в старом здании.
Благодаря расширению площадей в лицее появятся современные лаборатории по медицинскому, инженерному и естественно-научному направлениям. Это поможет детям готовиться к поступлению в ведущие вузы.
Сейчас строители уже возвели коробку здания. Они приступили к монтажу внутренних инженерных систем, установке перегородок и отделочным работам. Также началось устройство наружных сетей и благоустройство территории. Чтобы избежать подтоплений, ливневую канализацию монтируют досрочно.
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