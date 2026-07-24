Экс-директору стройфирмы «Сумет» в Новосибирске отказали в УДО

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Первомайский районный суд Новосибирска отказал бывшему директору строительной компании «Сумет» Владимиру Зуркову в условно-досрочном освобождении. Зурков уже отбывает наказание в колонии — его приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
По версии следствия, с середины 2000-х годов фирма «Сумет» начала замораживать стройки на нескольких площадках в Новосибирске. Компания специализировалась на возведении монолитного жилья экономкласса. Дольщики так и не дождались своих квартир, хотя полностью оплатили их. Общий ущерб превысил 900 миллионов рублей.
Судья отклонил ходатайство Зуркова. Оснований для УДО не нашлось. Пока постановление не вступило в законную силу — его можно обжаловать.
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