В Новосибирске провели подготовку к очистке коллектора на Горской

В мэрии рассказали, как продвигаются работы в месте обвала грунта на Горской. Фото: предоставлено местными жителями

В Новосибирске определились, как очищать магистральный канализационный коллектор на улице Горской от строительного мусора. Напомним, что недавно там произошел обвал грунта.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев сообщил, что ситуацию полностью стабилизировали, стоки уходят без затруднений. Для проведения работ с двух сторон демонтировали гаражи в 260 метрах от котлована. Там проводят земляные работы, чтобы обеспечить доступ к коллектору. С одной стороны уже смонтировали оборудование для очистки.

Работы ведутся по ночам, потому что в это время объем стоков уменьшается, и персонал может находиться внутри коллектора. Кодалаев подчеркнул, что работа не останавливается ни на минуту, ситуация полностью под контролем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX