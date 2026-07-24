Профессор Медведев: «Музыкальный фон сам по себе изменяет восприятие сладости»

По словам ученого, приятная мелодия и красивый пейзаж способны изменить восприятие пищи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Музыка и окружающая обстановка могут сделать прием пищи более приятным и даже повлиять на восприятие вкуса. Об этом NEWS.RU рассказал заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ Олег Медведев.

— Музыкальный фон сам по себе достоверно изменяет восприятие сладости. Более того, именно комбинация музыки и визуальных образов оказывает наиболее заметный эффект на восприятие молока, — прокомментировал Олег Медведев.

По словам специалиста, вкусовые ощущения формируются не только рецепторами языка. Мозг одновременно анализирует то, что человек видит, слышит и ощущает во время еды.

По мнению ученого, такой эффект можно использовать для формирования более здоровых пищевых привычек. Если человек получает удовольствие от продуктов с меньшим содержанием сахара благодаря окружающей обстановке, ему будет проще сократить потребление сладкого.

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