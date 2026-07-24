Новосибирцев предупредили о мошенничестве с топливом

Новосибирцам рассказали о новых уловках мошенников с топливом. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На фоне трудностей с топливом в Сибири активизировались мошенники. Они придумывают новые способы обмана водителей, в том числе и из Новосибирской области. Злоумышленники рассылают сообщения о выгодных акциях от имени АЗС, предлагают дешевые талоны на бензин или создают поддельные сайты. Все эти уловки направлены на то, чтобы выманить данные банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Одна из распространенных схем – фишинговые страницы, где просят ввести номер телефона и реквизиты карты. Другая – фальшивые приложения для поиска заправок, через которые крадут логины и пароли. Мошенники также размещают объявления о продаже топлива со скидкой или предлагают забронировать время на конкретной АЗС.

Водителям советуют быть внимательными и проверять информацию только на официальных сайтах. Слишком заманчивые предложения чаще всего оказываются обманом.

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