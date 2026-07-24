Новосибирцев предупредили об опасном вирусе Коксаки после отпусков

Врач рассказал, какие симптомы могут появиться после поездок в теплые страны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вирус Коксаки чаще всего привозят из отпусков в теплых странах. Заболевание сопровождается высокой температурой, сыпью и сильной интоксикацией, предупредил NEWS.ru педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По словам врача, вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Наиболее тяжелые случаи заболевания медики нередко фиксируют у туристов, вернувшихся с морских курортов.

Инфекция может проявляться высокой температурой, лихорадкой, рвотой, болями в животе и выраженной интоксикацией организма.

Особенность заболевания — характерная сыпь, которая может сохраняться на коже две-три недели. В некоторых случаях спустя месяц после болезни у пациентов начинают сходить ногти.

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