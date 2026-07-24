Жительницу Новосибирской области осудили за долг по алиментам в 3,4 млн

Женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Черепановский районный суд вынес приговор жительнице рабочего поселка Маслянино, обвиняемой в неуплате алиментов. Общая задолженность перед детьми превысила 3,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Суд признал женщину виновной по двум эпизодам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что ранее она уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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