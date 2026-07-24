В Новосибирской области задержали создателя вируса для кражи денег

В Новосибирской области задержали группу подозреваемых в киберхищениях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области полицейские задержали четырех местных жителей, которых подозревают в массовых дистанционных хищениях с использованием вредоносного программного обеспечения. В операции участвовали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, бойцы Росгвардии и представители регионального ГУФСИН. Об этом сообщили в МВД России.

По версии следствия, организатором группы был 20-летний житель Тогучинского района, обладавший навыками программирования. Он создал вирус и распространял его через чат-бот в мессенджере. Случайным пользователям отправлялись короткие сообщения со ссылкой. После перехода по ней вредоносная программа получала доступ к данным на смартфоне.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые похищали сведения от аккаунтов на государственных сервисах и в приложениях банков. Зараженная ссылка также автоматически отправлялась контактам владельца телефона от его имени.

Получив доступ к личным кабинетам, фигуранты, по версии полиции, оформляли на потерпевших кредиты в банках и микрофинансовых организациях, переводили их деньги и покупали дорогостоящую технику. Позже электронику продавали. Предполагаемый доход создателя вируса составлял от 100 до 500 тысяч рублей в день.

Организатора задержали в феврале во время оперативно-розыскных мероприятий. Позже правоохранители установили и задержали еще трех жителей региона в возрасте от 19 до 23 лет.

В одно производство объединили 25 уголовных дел. Они связаны с кражами, мошенничеством, неправомерным доступом к компьютерной информации и созданием вредоносных программ. Во время обысков полицейские нашли 19 банковских карт, смартфоны, ноутбуки, планшеты и деньги. У одного из задержанных также изъяли свертки с порошкообразным веществом. Его направили на экспертизу.

Предполагаемый организатор и один из его сообщников находятся под стражей. Еще двое фигурантов помещены под домашний арест. Расследование продолжается.

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