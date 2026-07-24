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НовостиПроисшествия24 июля 2026 10:53

Электрокар сгорел на улице Ипподромской в Новосибирске

Пожарные потушили Nissan Leaf за три минуты
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Вспыхнувший на Ипподромской электрокар спасатели МЧС потушили за три минуты.

Вспыхнувший на Ипподромской электрокар спасатели МЧС потушили за три минуты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Ипподромской загорелся электромобиль Nissan Leaf. Машина вспыхнула прямо на проезжей части. Очевидцы сняли происшествие на видео и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей, как пишут очевидцы в соцсетях, автомобиль полностью выгорел.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что пожарные потушили возгорание за три минуты. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания пока не называется. Ее предстоит выяснить специалистам. Информация о материальном ущербе уточняется.

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