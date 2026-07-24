Электрокар сгорел на улице Ипподромской в Новосибирске

Вспыхнувший на Ипподромской электрокар спасатели МЧС потушили за три минуты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на улице Ипподромской загорелся электромобиль Nissan Leaf. Машина вспыхнула прямо на проезжей части. Очевидцы сняли происшествие на видео и вызвали пожарных. К моменту прибытия спасателей, как пишут очевидцы в соцсетях, автомобиль полностью выгорел.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что пожарные потушили возгорание за три минуты. В результате происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания пока не называется. Ее предстоит выяснить специалистам. Информация о материальном ущербе уточняется.

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