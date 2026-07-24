Прокуратура проверит детскую больницу в Новосибирске из-за грызунов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Кировского района Новосибирска организовала проверку детской городской клинической больницы № 1. Поводом послужила публикация в СМИ, в которой сообщалось, что в палатах с пациентами бегают грызуны.
- Прокуратурой района будет дана комплексная оценка деятельности медицинской организации и ответственных должностных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Сотрудники надзорного ведомства проверят, соблюдает ли медучреждение санитарно-эпидемиологические нормы, защищены ли права несовершеннолетних и насколько качественно оказывают медицинские услуги. Если в ходе проверки найдут нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
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