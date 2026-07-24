Новосибирские институты попали в список угроз нацбезопасности США

Пентагон включил новосибирские институты в перечень угроз. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Пентагон опубликовал перечень из 33 российских научных, образовательных и научно-производственных организаций, которые, по мнению властей США, угрожают национальной безопасности. В список вошли в том числе институты Сибирского отделения РАН, расположенные в новосибирском Академгородке.

- В список официально включены 130 академических и исследовательских учреждений, расположенных в Китае, России и Иране. Подтверждено, что эти учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых правительством США на исследования и разработки. Такое нецелевое использование средств позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США, что напрямую угрожает национальной безопасности и научной целостности Америки, - говорится на сайте Минобороны США.

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