Дезинфектор Меньшиков назвал способы защиты дачи от крыс

Если грызуны уже проникли на участок, то рекомендуется использовать клеевые ловушки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Существует ряд способ избавиться от крыс на дачных участках. О том, как защитить дачу от грызунов и эффективно бороться с ними, рассказал в беседе с «Абзацем» технолог и дезинфектор Алексей Меньшиков.

По словам специалиста, грызунов привлекает беспорядок, вода и близость помоек. Первым делом нужно убрать мусор, зацементировать норы и обеспечить герметичность построек.

– Если по периметру дачи сделать забор из профлиста с уплотнением или ленточным фундаментом, у грызунов не будет свободного доступа. Защита участка от проникновения – это первый этап, который может полностью решить проблему, – советует эксперт.

Если грызуны уже проникли на участок, то рекомендуется использовать клеевые ловушки: состав наносится на картон, туда кладется приманка. Химические средства лучше покупать у профессиональных служб, так как магазинные часто теряют эффективность.

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