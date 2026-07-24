Дезинфектор Меньшиков назвал способы защиты дачи от крыс

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Существует ряд способ избавиться от крыс на дачных участках. О том, как защитить дачу от грызунов и эффективно бороться с ними, рассказал в беседе с «Абзацем» технолог и дезинфектор Алексей Меньшиков.
По словам специалиста, грызунов привлекает беспорядок, вода и близость помоек. Первым делом нужно убрать мусор, зацементировать норы и обеспечить герметичность построек.
– Если по периметру дачи сделать забор из профлиста с уплотнением или ленточным фундаментом, у грызунов не будет свободного доступа. Защита участка от проникновения – это первый этап, который может полностью решить проблему, – советует эксперт.
Если грызуны уже проникли на участок, то рекомендуется использовать клеевые ловушки: состав наносится на картон, туда кладется приманка. Химические средства лучше покупать у профессиональных служб, так как магазинные часто теряют эффективность.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru