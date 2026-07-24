В Кузбассе бетонщик сорвался с крыши завода и получил тяжелые травмы

Мужчина ремонтировал крышу здания и сорвался вниз, ударившись о бетонный пол. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заводе «Кемеровохиммаш» 21 июля бетонщик рухнул с высоты более двух метров, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Кемеровской области.

Мужчина ремонтировал крышу здания и сорвался вниз, ударившись о бетонный пол. С серьезными травмами его госпитализировали.

Замруководителя инспекции Валерий Бучнев заявил, что специалисты выясняют причины происшествия.

– Мы установим, стала ли причиной происшествия личная неосторожность работника либо имели место нарушения со стороны работодателя, – сказал он.

В случае вины работодателя ему могут грозить не только штрафы, но и судебные разбирательства.

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