В Кузбассе внук устроил засаду на мошенников и встретил 86-летнюю бабушку

Преступникам грозит до 10 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 27-летний внук узнал, что мошенники убеждают его 88-летнего дедушку отдать курьеру 1,5 млн рублей, и решил устроить засаду курьеру, который должен быть забрать деньги пенсионера. Однако на встречу пришла пожилая женщина. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на областное МВД.

Мужчина вместе с полицейскими устроил засаду. Каково же было удивление, когда за деньгами приехала 86-летняя женщина из Новосибирска. Оказалось, что ее тоже обманул мошенник, похитив 1 млн рублей.

Он представился сотрудником банка, убедил перевести деньги на «безопасный счет», а затем отправил в Новокузнецк под видом участия в поимке аферистов.

Полиция завела уголовные дела о мошенничестве. Преступникам грозит до 10 лет колонии.

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