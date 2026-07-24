Роспотребнадзор Югры дал советы по выбору качественного мороженого

Мороженое должно иметь ровную консистенцию без ледяных кристаллов и однородный цвет. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО и Югры поделились секретами правильного выбора мороженого. Об этом сообщает «Уральский меридиан».

Главные признаки качественного десерта: состав без растительных жиров, ровная консистенция без ледяных кристаллов и однородный цвет. Если в составе есть пальмовое или другое растительное масло, это не мороженое, а молокосодержащий продукт. Деформированные брикеты или ледяная корка говорят о том, что товар размораживали.

Кроме того, глазурь не должна осыпаться и иметь белый налет. Стабилизаторов, таких как пектин или камедь рожкового дерева, бояться не стоит – они безопасны и сохраняют консистенцию.

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