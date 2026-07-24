48 пожаров произошло в лесах Новосибирской области с начала сезона

В Новосибирской области сохраняется опасность возгораний в лесах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области из-за жары и смога от пожаров в соседних регионах сохраняется опасность возгораний. С начала сезона в лесах случилось 48 пожаров. Крупных очагов сейчас нет, но риск остается до конца августа. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В регионе работает четырехуровневая система контроля: видеонаблюдение, наземное и авиационное патрулирование, а также космический мониторинг. Сейчас установлены 35 стационарных камер «Лесохранитель», до конца года их число вырастет до 54. Для охвата отдаленных участков активно используют беспилотники. В распоряжении лесной охраны 12 отечественных дронов «Геоскан» с тепловизорами – они видят скрытые очаги даже под пологом леса и в плотном дыму.

По нацпроекту «Экологическое благополучие» в регионе закупили лесопатрульную машину, грузовик, а также технику для восстановления лесов: тракторы, сеялки, опрыскиватели, плуги и культиваторы. Ситуацию держат на контроле, службы готовы оперативно реагировать на угрозы.

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