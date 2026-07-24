В Новосибирске в 2026 году обновят фасады 75 многоквартирных домов

В этом году панельные дома ремонтируют с применением декоративной штукатурки для придания современного вида. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирске продолжается капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов по региональной программе. Так, в этом году запланировано обновление 75 объектов, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

На 11 фасадах работы уже завершены. Специалисты регионального минЖКХ и Фонда модернизации ЖКХ проверили ход ремонта дома в Заельцовском районе на улице Михаила Перевозчикова, 3. Подрядчик уже снял старый отделочный слой, очистил поверхность, выровнял стены, заделал межпанельные швы и нанес декоративную штукатурку с окраской.

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Эдуард Щербаков отметил, что особенность этого года – ремонт панельных домов с применением декоративной штукатурки для придания им современного вида. Цветовые решения согласовываются с департаментом строительства и архитектуры мэрии.

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