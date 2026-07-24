Землю с полезными ископаемыми на 200 млн вернули муниципалитету под Новосибирском

Прокуратура через суд добилась возврата незаконно приватизированного участка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области по требованию прокуратуры в муниципальную собственность возвращен земельный участок сельхозназначения площадью 13,7 га. В его недрах находятся общераспространенные полезные ископаемые стоимостью более 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что участок сельхозназначения незаконно выбыл из муниципальной собственности. По данным надзорного ведомства, его продали недобросовестным физическим лицам по существенно заниженной цене.

Особую значимость делу придало то, что в недрах участка находятся общераспространенные полезные ископаемые. Их рыночная стоимость оценивается не менее чем в 200 млн рублей.

Прокурор обратился в Колыванский районный суд с иском о признании сделки недействительной и возврате земли муниципалитету. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Однако Новосибирский областной суд отменил это решение и полностью удовлетворил иск прокуратуры. Апелляционная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства.

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