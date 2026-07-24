В Новосибирской области задержали группу кибермошенников

Получив доступ к телефону, мошенники оформляли кредиты, похищали деньги и покупали дорогостоящую технику. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области полиция задержала группу сообщников, рассылавших вирусные ссылки на случайные номера по всей стране, чтобы заполучить данные банковских аккаунтов. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Выяснилось, что 20-летний житель Тогучинского района создал вредоносное программное обеспечение и через чат-бот мессенджера рассылал ссылки на случайные номера. После перехода по ссылке вирус поражал смартфон, и мошенники получали доступ к аккаунтам в госсервисах и онлайн-банках. Ссылка автоматически пересылалась всем контактам жертвы.

Получив доступ, аферисты оформляли кредиты, похищали деньги и покупали дорогостоящую технику. Ежедневный доход создателя вируса составлял от 100 до 500 тысяч рублей. В феврале организатора задержали, позже установили трех сообщников. Соединено 25 уголовных дел. Лидер и один участник под стражей, двое под домашним арестом.

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