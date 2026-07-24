В Новокузнецке пенсионерке удалили опухоль размером с теннисный мяч

71-летняя пациентка долгие годы чувствовала недомогание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Нейрохирурги новокузнецкой больницы спасли пожилую женщину, у которой в центре мозга обнаружили гигантскую опухоль. Об этом сообщили в издании «Сiбдепо».

71-летняя пациентка долгие годы чувствовала недомогание, но списывала его на возраст. Когда у нее внезапно отнялись конечности и пропала речь, родные вызвали скорую помощь. Врачи сначала заподозрили инсульт, однако МРТ показала, что в центре черепа находится опухоль размером с теннисный мяч, которая заполнила внутренние отделы органа.

Как рассказал глава минздрава Кузбасса Андрей Атарсов, новообразование росло внутри женщины около 15-20 лет. Хирурги провели сложнейшую операцию и ювелирно извлекли опухоль. Сейчас пенсионерка восстанавливается под наблюдением специалистов.

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