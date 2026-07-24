Только два причала в Новосибирской области готовы к приему пассажирских судов

Из 15 остановочных пунктов полноценно оборудованы только два. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Развитие речного транспорта в Новосибирской области сдерживают серьезные инфраструктурные пробелы. Тему обсудили в комитете регионального Законодательного Собрания по транспортной, промышленной и информационной политике на выездном заседании, сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

Из 15 остановочных пунктов для социальных и туристических перевозок полноценно оборудованы только два – на Речном вокзале и ПРК 2, на остальных пассажиры садятся и выходят на необорудованный берег.

Еще одна острая проблема – отсутствие причальной инфраструктуры для грузовых перевозок и самого здания речного вокзала в Новосибирске. Кроме того, безопасность судоходства осложняется стихийным использованием сапбордов и гидроциклов в зонах движения судов.

Всего за навигацию 2025 года речным транспортом перевезено более 405 тысяч пассажиров. Для проработки накопившихся вопросов при Заксобрании создана рабочая группа по инициативе председателя Андрея Шимкива.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX