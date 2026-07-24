В Кузбассе девушка отравилась обезболивающим кремом перед эпиляцией

Она нанесла средство на большую часть тела и закрыла пленкой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области местная жительница попала в больницу с отравлением после эпиляции. Она нанесла обезболивающий крем с лидокаином на значительную часть тела и закрыла кожу пленкой. Об этом пишет VSE42.RU.

Во время процедуры у девушки появились слабость, тошнота и галлюцинации. В больнице у нее обнаружили системное отравление местными анестетиками. К счастью, лечение помогло, пациентку выписали.

Главный токсиколог региона Константин Сиворонов пояснил: кожа не является герметичным барьером. Анестетики могут проникать в кровь и при неправильном применении вызывать острое отравление.

Риск возрастает, если нанести слишком много крема на большую площадь, держать дольше положенного, использовать поврежденную кожу или несколько средств одновременно.

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