В Кузбассе девушка отравилась обезболивающим кремом перед эпиляцией

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Кемеровской области местная жительница попала в больницу с отравлением после эпиляции. Она нанесла обезболивающий крем с лидокаином на значительную часть тела и закрыла кожу пленкой. Об этом пишет VSE42.RU.
Во время процедуры у девушки появились слабость, тошнота и галлюцинации. В больнице у нее обнаружили системное отравление местными анестетиками. К счастью, лечение помогло, пациентку выписали.
Главный токсиколог региона Константин Сиворонов пояснил: кожа не является герметичным барьером. Анестетики могут проникать в кровь и при неправильном применении вызывать острое отравление.
Риск возрастает, если нанести слишком много крема на большую площадь, держать дольше положенного, использовать поврежденную кожу или несколько средств одновременно.
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