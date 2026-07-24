Инфекционист Мескина: «Заражение вирусом Коксаки может привести к менингиту»

В группе риска в первую очередь дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала о возможных осложнениях при заражении вирусом Коксаки. Специалист пояснила, что в редких случаях болезнь может привести к менингиту, сообщает телеканал 360.ru.

Мескина прокомментировала недавние случаи заражения среди туристов в Турции. По словам врача, тяжелые осложнения встречаются нечасто, но полностью исключать их нельзя, а частота их возникновения зависит от самого вируса.

В группе риска в первую очередь дети, поэтому специалист советует родителям следить за окружением ребенка на отдыхе и не разрешать купаться в бассейне с теми, у кого есть сыпь. Симптомы болезни бывают разными: высыпания, температура, диарея. Обычно лихорадка держится три-четыре дня, но может затянуться и до десяти.

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