В Новосибирске строят новую лыжную базу на улице Матросова

На объекте завершили геодезические работы и подготовили основание для конструкций. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске продолжается строительство лыжной базы в переулке Матросова Первомайского района. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

На объекте завершили геодезические работы и подготовили основание для конструкций. Проложены внутренние системы водоснабжения, водоотведения и дренажа, выполнена теплоизоляция и бетонная подготовка. Строители монтируют стеновые сэндвич-панели и арматурный каркас.

Ранее лыжники базировались в подвале двухэтажного дома, где были только раздевалки. В новом здании появятся душевые, туалеты, баня, помещение для хранения лыж и освещенная трасса протяженностью 5 км. Завершить строительство планируют до конца года.

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