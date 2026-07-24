Жильцы дома в Академгородке остались без мусорных контейнеров

Отходы вывозят ежедневно, однако это не решает проблему. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Девятиэтажный дом на 135 квартир по адресу Иванова, 17, в Академгородке до сих пор не оборудован контейнерной площадкой для сбора отходов. Из-за отсутствия контейнеров жители оставляют пакеты с мусором прямо у подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Спецавтохозяйство».

Отходы вывозят ежедневно, однако это не решает проблему: скопление мешков на земле приводит к антисанитарии и создает угрозу для грузчиков. Недавно один из сотрудников регоператора поранил руку об осколки в брошенном пакете.

В «Спецавтохозяйство» поступают жалобы от жителей, но причина не в сбое вывоза, а в отсутствии специальной площадки. За ее обустройство отвечает ТСЖ, которое обслуживает дом. АО «САХ» уведомляло управляющую организацию о необходимости установить контейнеры, однако площадка до сих пор не создана, и мусоровозы продолжают собирать мешки с земли круглый год.

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