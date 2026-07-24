Новосибирский зоопарк напомнил о запрете самокатов и велосипедов

Ограничения действуют для безопасности посетителей и животных Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило напомнил посетителям о правилах посещения территории. В учреждении запрещено использовать ряд средств передвижения. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

На территории зоопарка нельзя передвигаться на роликах, велосипедах и самокатах. Такие ограничения введены для того, чтобы снизить риск травм и не создавать помех другим посетителям.

При этом запрет не распространяется на детские коляски, беговелы и трехколесные самокаты для малышей. Также разрешено пользоваться средствами передвижения людям с инвалидностью.

В зоопарке попросили гостей с пониманием отнестись к действующим правилам, отметив, что они направлены на обеспечение безопасности как посетителей, так и животных.

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