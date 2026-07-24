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НовостиПроисшествия24 июля 2026 6:19

Суд отказал новосибирцу в переносе газопровода с его земельного участка

Житель Новосибирского района требовал устранить газопровод, проходящий по его территории
Екатерина ХАЛИМОВА
Житель Новосибирского района требовал устранить газопровод, проходящий по его территории

Житель Новосибирского района требовал устранить газопровод, проходящий по его территории

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд отказал местному жителю в иске об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Истец просил перенести газопровод, который проходит по его земле. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, житель приобрел земельный участок в поселке Юный Ленинец в 2022 году. После покупки он обнаружил, что по территории проходит распределительный газопровод и посчитал, что это ограничивает его права на пользование участком.

Во время разбирательства выяснилось, что газопровод был построен и введен в эксплуатацию еще в 2011 году в рамках газификации СНТ «Огонек-1», то есть задолго до приобретения участка новым собственником.

Судебная землеустроительная экспертиза подтвердила, что газопровод пересекает границы участка и расположен с нарушением проектного положения. При этом устранить пересечение без переноса коммуникаций невозможно.

Однако суд отметил, что при покупке земли истец знал о наличии газопровода и не заявлял возражений. Кроме того, он не представил доказательств, что газопровод мешает использовать участок по его целевому назначению.

Также суд учел, что газопровод обеспечивает газоснабжение большого числа потребителей, а его перенос может затронуть права других граждан и повлечь несоразмерные расходы. В итоге в удовлетворении исковых требований было отказано.

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