Суд отказал новосибирцу в переносе газопровода с его земельного участка

Житель Новосибирского района требовал устранить газопровод, проходящий по его территории Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд отказал местному жителю в иске об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Истец просил перенести газопровод, который проходит по его земле. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, житель приобрел земельный участок в поселке Юный Ленинец в 2022 году. После покупки он обнаружил, что по территории проходит распределительный газопровод и посчитал, что это ограничивает его права на пользование участком.

Во время разбирательства выяснилось, что газопровод был построен и введен в эксплуатацию еще в 2011 году в рамках газификации СНТ «Огонек-1», то есть задолго до приобретения участка новым собственником.

Судебная землеустроительная экспертиза подтвердила, что газопровод пересекает границы участка и расположен с нарушением проектного положения. При этом устранить пересечение без переноса коммуникаций невозможно.

Однако суд отметил, что при покупке земли истец знал о наличии газопровода и не заявлял возражений. Кроме того, он не представил доказательств, что газопровод мешает использовать участок по его целевому назначению.

Также суд учел, что газопровод обеспечивает газоснабжение большого числа потребителей, а его перенос может затронуть права других граждан и повлечь несоразмерные расходы. В итоге в удовлетворении исковых требований было отказано.

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