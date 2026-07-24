Два ФАПа построят в Черепановском районе под Новосибирском

В Ярках пока только начальный этап. Фото: правительство Новосибирской области

В 2026 году в Черепановском районе Новосибирской области построят два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в селе Ярки и поселке Инской, где живут почти 900 человек, фельдшеры принимают пациентов в обычных приспособленных комнатах. Но до конца года для них поставят современные модульные конструкции, полностью оборудованные для оказания первичной помощи.

В поселке Инской смонтировали уже около половины конструкций, сейчас туда подвозят остальные детали. Работы и благоустройство территории здесь планируют завершить к сентябрю. В Ярках пока только начальный этап: сделали планировку участка, подготовили свайное поле под будущее здание и подвели водопровод до границ территории. Здесь окончание строительства тоже намечено на этот год.

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