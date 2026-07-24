В Новосибирске концессионера четвертого моста обязали выплатить 229 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск в полном объеме. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску регионального Минтранса к компании-концессионеру, занимавшейся строительством четвертого моста через Обь в Новосибирске. Информация об этом опубликована в электронной картотеке арбитражных дел.

Ведомство требовало возместить ущерб за нарушение графика строительства моста в 2022 году. Между сторонами возник спор относительно выполнения работ, включенных в отчетность концессионера, суд назначил по делу судебную экспертизу.

Общая сумма исковых претензий ведомства составила более 229 миллионов рублей. 23 июля 2026 года суд удовлетворил иск в полном объеме.

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