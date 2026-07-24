В Новосибирске создали прототип лекарства против рубцов и воспалений

Разработка ученых НИИКЭЛ может стать первым отечественным препаратом в таблетках на основе гиалуронидазы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые НИИКЭЛ — филиала ИЦиГ СО РАН разработали и испытали на лабораторных животных прототип лекарственного средства на основе тестикулярной гиалуронидазы. Препарат обладает противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим действием. Об этом сообщили в институте.

Главная особенность разработки — форма выпуска. В отличие от существующих аналогов, которые выпускаются в виде свечей, растворов для инъекций или ингаляций, новый препарат планируют производить в виде таблеток или капсул.

Для создания лекарства ученые использовали пегилированную гиалуронидазу — фермент, модифицированный для снижения риска аллергических реакций и увеличения времени действия в организме. По данным исследователей, препарат способен уменьшать воспаление, снижать образование рубцовой ткани, делать уже сформировавшиеся рубцы более эластичными и уменьшать отеки.

Безопасность разработки уже проверили на культуре клеток, крысах и кроликах. Во время 28-дневных испытаний у животных не выявили токсического воздействия, а показатели работы печени и других внутренних органов оставались в пределах нормы.

Следующим этапом станут исследования влияния препарата на различные органы при возрастных изменениях. В перспективе разработку могут использовать при лечении хронических заболеваний печени, панкреатита, последствий болезней легких, а также в офтальмологии для более тонкого рубцевания тканей глаза.

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